Emersi nuovi dettagli

Il 1° dicembre, alle 9, ci sarà l’autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin all’Istituto di anatomia patologica della clinica universitaria di Padova.

All’esame parteciperà anche l’anatomopatologo Antonello Cirnelli nominato come perito della famiglia della vittima. Gli altri professionisti incaricati dalla Procura di Venezia e dal legale di Filippo Turetta saranno indicati nei prossimi giorni.

Turetta con gli abiti sporchi di sangue quando è stato arrestato

Filippo Turetta, al momento dell’arresto in Germania, aveva macchie di sangue sui vestiti e ferite alle mani e alle caviglie.

Il ragazzo avrebbe confessato subito agli agenti che lo hanno fermato di aver ucciso la 22enne e lo avrebbe fatto in inglese.

Si è appreso inoltre che Turetta sarà estradato dalla Germania e rimpatriato in Italia con un volo militare, procedura necessaria per via del clamore mediatico e perché la sua presenza, su un normale volo di linea, potrebbe turbare gli altri passeggeri.

I funerali di Giulia

Infine, i funerali di Giulia Cecchettin saranno celebrati a Saonara, piccolo centro del Padovano dove la giovane è cresciuta prima che si stabilisse a Vigonovo e sarà sepolta vicino alla madre Monica, morta un anno fa. Non c’è, però, ancora una data perché si attende l’autopsia.