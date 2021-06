Dopo le parole di Beppe Grillo

Giuseppe Conte potrebbe dire addio al MoVimento 5 Stelle da un momento all’altro.

Già ieri l’ex premier avrebbe deciso di lasciare il M5S ma Luigi Di Maio, attuale Ministero degli Esteri, ed altri starebbero cercando di farlo desistere.

La scelta di Conte sarebbe maturata in seguito alle parole pronunciate ieri, giovedì 24 giugno, da Beppe Grillo, garante del Movimento, ai pentastellati. Grillo, infatti, ha ribadito di volere mantenere la centralità del suo ruolo all’interno del Movimento stesso.

A Conte, però, non piacerebbe la ‘diarchia’ perché sarebbe insostenibile. Si è appreso anche l’ex premier dovrebbe spiegare la sua posizione ed eventuali decisioni sul M5S nei prossimi giorni, in una conferenza stampa.

Nel frattempo, i ‘pontieri’ stanno cercando di trovare un punto di sintesi tra Conte e Grillo con l’ex premier che ha annullato tutti gli impegni pubblici previsti per oggi. I pontieri hanno anche una nome: Ettore Licheri, Paola Taverna e Stefano Patuanelli che sono arrivati a casa di Giuseppe Conte, a Roma.

«Se è tutto finito? No, dai… Siamo dentro un confronto fisiologico. Stiamo scrivendo un nuovo soggetto politico. Certamente non è facile. Dateci tempo», così il capogruppo del M5s in Senato Ettore Licheri arrivando a casa dell’ex premier.

In caso di addio, Conte potrebbe creare un nuovo movimento politico e nel quale potrebbero imbarcarsi tanti esponenti attuali dei pentastellati, generando un vero e proprio terremoto.