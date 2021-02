Le parole dell'ex premier

Giuseppe Conte intervistato da Il Fatto Quotidano.

intervistato da Il Fatto Quotidano. L’ex premier torna a Firenze per fare il professore universitario.

per fare il professore universitario. Conte ha ‘benedetto’ l’allenza politica tra M5S – PD e LeU.

Giuseppe Conte, dopo l’addio a Palazzo Chigi, è stato intervistato da Il Fatto Quotidiano.

L’ex premier, a proposito del trio politico formato da MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali, ha detto:«è un progetto che non ho declamato a caso ma che abbiamo iniziato anche a realizzare: ha già prodotto dei risultati, altri sono in corso di completamento, altri vanno ancora elaborati e realizzati: quella è una prospettiva a cui credo molto. Ci credo molto da politico, da privato cittadino e da ex presidente del consiglio. Continuerò a dare il mio contributo nelle modalita’ che decideremo insieme».

E il futuro politico di Conte? «Per il momento vedo il mio futuro immediato, che è il rientro a Firenze come professore dell’università di Firenze. È terminata l’aspettativa, quindi riprendo sicuramente ad andare a Firenze» ma ha sottolineato: «ci sono tanti modi per partecipare alla vita politica, lo vedremo insieme agli amici e ai compagni di viaggio con cui abbiamo lavorato».