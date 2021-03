Compie oggi 81 anni la cantante cremonese, la voce più famosa della musica pop internazionale

Taglia oggi il traguardo degli 81 anni la Tigre di Cremona, Mina Mazzini

Anna Maria Mazzini, conosciuta semplicemente come Mina, nasce il 25 marzo 1940 a Busto Arsizio (Varese), dove i suoi genitori si erano trasferiti durante il periodo di guerra. Alcuni mesi dopo la sua nascita, la famiglia torna a Cremona, città in cui la cantante risiede fino ai primi anni di carriera – che parte grazie a Nino Donzelli e i suoi Happy Boys prima, e poi con I Solitari – e che le guadagna il soprannome di “Tigre di Cremona”.

La Figlia Benedetta scrive un post per augurare auguri alla mamma “Mina”

Buon compleanno Madre mia. Sei l’essere marziano più umano che io conosca #mamy #mina #minamazzini #lanumerouno #n1 #sanguedelmiosangue @mina_mazzini_official

   

Mina è nata a Busto Arsizio il 25 marzo del 1940 e dalla fine degli anni Cinquanta è diventata una star: ha dato voce a brani indimenticabili, ha partecipato a Sanremo e alla Mostra Internazionale di musica leggera, ha vinto una Targa Tenco ed è stata insignita dell’onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. Se la sua voce non ha mai smesso di incantare il pubblico, Mina infatti non ha mai smesso di lavorare a la sua discografia è lunga e ricca di brani straordinari, da tantissimi anni non si mostra più in pubblico. L’addio alle scene televisive è avvenuto nel 1978, nell’estate dello stesso anno si è tenuto il suo ultimo concerto dal palco del Bussoladomani in Versilia.