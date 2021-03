Grazie alla notevole espansione che il settore degli incontri online ha registrato negli ultimi 10 anni, è stato possibile frammentare le comunità in settori più specifici. Siti sempre più specializzati continuano a nascere e trovare immancabilmente una base di appoggio solida e concreta.

In special modo quelli che si rivolgono alla comunità LGBT vengono premiati da comunità sottostanti floride e molto partecipative, e scendendo ancora di più nel dettaglio, i siti incontri gay sono particolarmente popolari tra tutte le piattaforme LGBT.

Proviamo ad analizzare i motivi del successo di questo genere di siti rispetto al solito incontro offline di tutta la vita.

Incontrarsi di persona richiede molto tempo

Quando due persone si incontrano ad esempio in un bar, in disco, o in treno non è che si possa cominciare immediatamente a parlare di eventuale rapporto di coppia. La conoscenza ha i suoi riti e soprattutto i suoi tempi!

Nei siti per appuntamenti invece c’è poco da girarci attorno. La fase di conoscenza non viene saltata, ma se due persone continuano a chattare è sottointeso che di fondo ci sia un interesse a portare il rapporto su un altro livello, e quindi tutto evolve senza inceppi o malintesi.

Uno spazio online sicuro

I migliori siti per incontri garantiscono ecosistemi controllati nei quali poter comunicare con una comunità sana. Sono siti gestiti da professionisti che investono nella sicurezza e nella comunità una fetta rilevante del proprio fatturato.

Rispetto all’incontro con uno sconosciuto nella vita reale, c’è il vantaggio di potersi prendere un po’ di tempo per conoscersi prima di far evolvere il rapporto, mentre rispetto ad un qualunque incontro online che abbia luogo al di fuori di questi ambienti protetti, i livelli di sicurezza non sono nemmeno paragonabili.

Molte opzioni e scelte

La possibilità di scelta è amica del libero arbitrio e nemica della casualità. Il metodo di incontro tradizionale non offre grandi possibilità di scelta. Partiamo infatti dal fatto che la comunità LGBT rappresenta una minoranza a sua volta composta da comunità ancora più piccole.

Quando ad una donna lesbica come ad un uomo gay capita di incontrare un nuovo partner compatibile, è perfettamente cosciente della rarità dell’evento, e di conseguenza sa che rifiutando il rapporto dovrà aspettare prima di incontrare un altro partner potenzialmente compatibile. Il risultato? Si accontenta!

I siti per appuntamenti offrono la possibilità di cercare tra centinaia di profili compatibili, iniziare molte sessioni di chat contemporaneamente e diventare più scrupolosi nella scelta.

Nulla può garantire al 100% la buona riuscita di un rapporto, ma la differenza che c’è tra scegliere un partner perché lo si considera il meno peggio, e sceglierlo perché lo si considera il migliore sulla piazza, segna le relazioni in profondità.

Tutte queste considerazioni sommate, rendono facile capire il perché l’attenzione dei siti di incontri sia rivolta sempre di più verso la comunità LGBT.

Gli appartenenti a gruppi di minoranza sono infatti quelli che trovano maggiori difficoltà ad incontrarsi nel mondo offline. Spesso anche il semplice cercare di capire se l’altra persona sia anche lei Lesbica o Gay può essere fonte di imbarazzo, e di conseguenza ci si tende a confinare all’interno di piccoli gruppi di amici dove però la possibilità di scelta è limitatissima.

È quindi la comunità LGBT prima ancora che il mondo etero, ad avere urgente bisogno di siti di incontri online, organizzati e sicuri.

Sarebbe dunque importante riuscire ad appoggiare il fenomeno iscrivendosi in quei siti dove è stato trovato il coraggio per focalizzarsi nel rendere la vita facile ad una comunità, che con facilità non ha mai avuto nulla.