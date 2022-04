A Gorgonzola, in provincia di Milano

Anche oggi, purtroppo, dobbiamo documentare un altro incidente sul lavoro mortale. A Gorgonzola, in provincia di Milano, un operaio di 58 anni è deceduto dopo essere rimasto intrappolato in un tornio industriale nella sede dell’Elettromeccanica Bonato, in via Rose Luxemburg.

Inutili i soccorsi sanitari: il 58enne è morto a causa delle ferite riportate. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

A Seregno, in provincia di Monza e Brianza, un operaio di 22 anni è rimasto gravemente: si è ferito mentre spostava una lastra di vetro presso la vetreria F.lli Paci di via Messina.

Nella vetreria sono intervenuti polizia locale e 118, con automedica e ambulanza, che hanno trasportato l’operaio in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Infine, a Belluno, mentre stava effettuando lavori sulla linea elettrica, un operaio è scivolato lungo la strada che conduce al Rifugio Auronzo, sotto le Tre Cime di Lavaredo, riportando una sospetta frattura alla gamba e una possibile lussazione alla spalla. Scattato l’allarme attorno alle 10.15, lanciato dai colleghi che hanno fornito la posizione al 118, sul posto è volato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Atterrato nelle vicinanze, all’infortunato, un 23enne della provincia di Venezia, sono state prestate le prime cure. Dopo essere stato imbarcato, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Belluno.