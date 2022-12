È successo in provincia di Gorizia

Anisa Mahmic, 18 anni, è morta a causa di un malore improvviso. La giovane donna, di origini bosniache e residente a Ronchi dei Legionari (Gorizia), è deceduta in casa dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso di Monfalcone.

Infatti, la ragazza (che aveva compiuto 8 anni lo scorso 4 dicembre) si era recata all’ospedale San Polo per alcuni controlli in seguito a un malessere ma gli esami non avevano rivelato nulla di anomalo. Tuttavia, tornata a casa insieme alla madre, Anisa ha avuto un nuovo malore di notte ed è stato subito allertato il 118. I soccorritori, però, non hanno potuto fare che constatarne il decesso.

Disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte ed eventuali responsabilitò da parte dello staff ospedaliero.

La ragazza studiava a Gorizia per diventare parrucchiera e frequentava lo IAL. I suoi compagni le hanno scritto: “Anisa, anima gentile che vedeva il bello in ogni persona, dolce solare che sdrammatizzava i momenti più brutti”.

Mauro Benvenuto, sindaco di Ronchi dei Legionari, ha commentato: “Una notizia sconcertante, un fatto che, da padre di 5 figli, mi rattrista in modo davvero profondo. Non ho parole e comprendo quello che può essere, oggi come oggi, lo stato d’animo della famiglia, alla quale desidero manifestare il mio cordoglio ed il mio sostegno. Credo che sia profondamente ingiusto morire a questa età”.