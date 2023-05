il podcast

Come è cambiata la comunicazione delle mafie oggi che il mondo virtuale è entrato prepotentemente nella nostra vita reale? Che ruolo ha la generazione Z delle organizzazioni criminali? Perché gli esperti parlano di reality delle mafie? Questi sono gli argomenti che affronta questo numero de “il Suddista”, il podcast di Nino Amadore che vi proponiamo in questa pagina.

Ascolta “Il Grande fratello mafioso: la generazione Z delle organizzazioni criminali” su Spreaker.

La generazione Z dei clan e delle paranze sta cambiando il volto delle organizzazioni criminali, mostrando quanto sia necessario saper gestire, come veri e propri influencer, la scena digitale per ottenere consenso ed essere riconoscibili in quanto mafiosi all’interno di una società in cui informazione e consumi rendono tutti uguali.

