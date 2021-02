Grande spettacolo al “Super Bowl” con The Weeknd e Miley Cyrus

08/02/2021

Grande spettacolo nell’intervallo del Super Bowl vinto dai Buccaneers di Tom Brady protagonista l’artista canadese The Weeknd e Miley Cyrus nel pre-partita The Weeknd e il suo spettacolo da mozzafiato Il cantante e produttore canadese The Weeknd – nome d’arte di Abel Tesfaye – si è esibito nel tradizionale spettacolo all’intervallo del Super Bowl, nella notte tra domenica e lunedì al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida. Da tempo lo spettacolo all’intervallo del Super Bowl è considerato uno dei più importanti palcoscenici per gli artisti americani. A differenza degli anni passati, The Weeknd si è esibito da solo e senza avere un vero e proprio palco. I Tampa Buccaneers vincono il Super Bowl La 55ª edizione del Super Bowl della NFL si è disputata nella notte tra domenica e lunedì a Tampa, in Florida. La squadra di casa, i Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady — i primi a giocare il Super Bowl nel proprio stadio — ha battuto 31-9 i Kansas City Chiefs, vincitori lo scorso anno e considerati favoriti. Per I Tampa Buccaneers di proprietà della famiglia Glazer, la stessa che controlla il Manchester United — è il secondo titolo della NFL. Per il loro quarterback Tom Brady — già il giocatore più vincente del football americano — è la settima vittoria in dieci Super Bowl disputati in carriera: l’ha ottenuta a 43 anni compiuti e alla sua prima stagione con i Buccaneers, squadra che ha portato ai playoff dopo tredici anni e in finale dopo diciotto. FINAL: @Buccaneers win! #SBLV (by @Lexus) pic.twitter.com/9lwsxLdRmM — NFL (@NFL) February 8, 2021 La squadra di Tom Brady ha battuto da sfavorita i campioni in carica di Kansas City Inevitabilmente è stata un’edizione condizionata dalla pandemia quella di quest’anno per l’evento sportivo più importante d’America. Anche se guardando agli spalti del Raymond James Stadium di Tampa risulta difficile pensare al rispetto del distanziamento sociale, nonostante il numero limitato di spettatori e l’obbligo per tutti di essere stati testati o vaccinati.

La 55ª edizione del Super Bowl della NFL si è disputata nella notte tra domenica e lunedì a Tampa, in Florida. La squadra di casa, i Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady — i primi a giocare il Super Bowl nel proprio stadio — ha battuto 31-9 i Kansas City Chiefs, vincitori lo scorso anno e considerati favoriti.

di proprietà della famiglia Glazer, la stessa che controlla il Manchester United — è il secondo titolo della NFL. Per il loro quarterback Tom Brady — già il giocatore più vincente del football americano — è la settima vittoria in dieci Super Bowl disputati in carriera: l’ha ottenuta a 43 anni compiuti e alla sua prima stagione con i Buccaneers, squadra che ha portato ai playoff dopo tredici anni e in finale dopo diciotto.

Inevitabilmente è stata un’edizione condizionata dalla pandemia quella di quest’anno per l’evento sportivo più importante d’America. Anche se guardando agli spalti del Raymond James Stadium di Tampa risulta difficile pensare al rispetto del distanziamento sociale, nonostante il numero limitato di spettatori e l’obbligo per tutti di essere stati testati o vaccinati.