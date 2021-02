Super Bowl 2021, sarà show con The Weeknd e Miley Cyrus

Super Bowl 2021

come seguire la finale NFL in Tv

L’Half Time Show

Super Bowl 2021: The Weeknd e Miley Cyrus protagonisti dell’halftime show

Ormai manca poco. Il grande spettacolo del Super Bowl 2021 sta per cominciare. Quando in Italia scoccheranno le 00.30 della notte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida, inizierà la 55° finale della National Football League (NFL) degli Stati Uniti. A sfidarsi ci saranno i Tampa Bay Buccaneers, vittoriosi in semifinale contro Green Bay 31 a 26, e i Kansas City Chiefs che sono riusciti a battere i Buffalo Bills 38 a 24. Se già strappare questo titolo rappresenta la massima aspirazione per i giocatori di football americano.

Il Super Bowl di quest’anno è ancora più carico di tensione rispetto alle finali passate. I Kansas City Chiefs sono infatti i campioni in carica, reduci dalla vittoria nel 2020 contro i San Francisco 49ers. I Tampa Bay Buccaneers invece hanno vinto solo una volta questo trofeo, nel 2003. Quest’anno però possono giocarsi un’occasione mai centrata da nessuna squadra: alzare la coppa del Super Bowl nello stadio di casa.

Super Bowl 2021: gli eventi correlati

L’Half Time Show, ovvero lo spettacolo di metà partita (durante l’intervallo dell’incontro), saàr tenuto da The Weeknd. Il celebre artista canadese classe 1990 offrirà uno spettacolo degno di nota, infarcito di alcune hit tra cui il brano virale “Blinding Lights” che abbiamo sentito più volte nei mesi scorsi.

Per via del Covid, quest’anno ci saranno dei cambiamenti. The Weeknd ha anche apportato modifiche al tipico aspetto dello spettacolo, portando la performance dal campo agli spalti. “A causa del COVID e per la sicurezza dei giocatori e dei lavoratori abbiamo costruito il palco all’interno dello stadio e stiamo anche usando il campo, ma volevamo fare qualcosa che non abbiamo mai fatto prima. Quindi abbiamo costruito il palco nello stadio, ma non vi dirò nient’altro, perché domenica dovrete guardarlo”

Non ci sarà soltanto The Weeknd, ma anche Miley Cyrus. La popstar statunitense porterà sul palco il suo TikTok Tailgate, ovvero il suo nuovo spettacolo musicale: sarà uno show pre-partita aperto a 7500 persone vaccinate.

A cantare l’Inno Nazionale, prima dell’inizio della partita, sarà la coppia composta da Eric Church e Jazmine Sullivan. L’artista country e la cantante R&B avranno l’onore di interpretare The Star-Spangled Banner. H.E.R., ovvero il nome d’arte d’arte di Gabriella Wilson, intonerà America the beautiful.

