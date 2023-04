E’ accaduto in un appartamento del Bresciano

E’ in gravi condizioni una donna Palermitana di 70 anni, è caduta dalle scale nell’abitazione della figlia che si trova nel Bresciano. L’episodio è accaduto due giorni fa. L’anziana ricoverata in codice rosso in prognosi riservata all’ospedale civile di Brescia, trasportata con l’elisoccorso.

Varie lesioni alla testa

Secondo la ricostruzione dei fatti, la settantenne sarebbe ruzzolata battendo più volte la testa. Nella caduta dalle scale che si sta accingendo a scendere la malcapitata avrebbe subito diverse lesioni. Quando i familiari si sono accorti di quel che era successo l’hanno ritrovata priva di sensi in una pozza di sangue. Il fatto è accaduto in un appartamento a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, in via Giovanni XXIII.

Incidente domestico

In quella casa abita la figlia della settantenne. Si presume che la malcapitata abbia perso l’equilibrio e che per questo sia caduta. Il caso al momento è considerato dagli inquirenti come incidente domestico. Proprio per le gravi condizioni dell’anziana necessario l’intervento dell’elisoccorso. La 70enne ricoverata in codice rosso, la sua vita è appesa ad un filo. I medici stanno monitorando la sua situazione cerebrale ora dopo ora per capire l’attività ed eventuali danni.

Una tragedia nell’agosto scorso

Di incidente domestici del genere se ne sono verificati diversi. A Palermo, nell’agosto scorso, una donna di 72 anni, Rosa Campanella, è morta in via del Vespro. L’anziana aveva appena completato la degenza dall’ospedale e sarebbe morta dopo essere caduta dalle scale di casa. La donna era sofferente. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per lei non c’è stato nulla da fare. L’allarme lanciato al 112, i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarla ma la donna era già morta. Secondo una prima ricostruzione Rosa Campanella era stata ricoverata un mese in ospedale. E pochi minuti prima dell’incidente dimessa per tornare a casa.

Like this: Like Loading...