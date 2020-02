Incidente stradale mortale a Bologna

Lutto per Romano Prodi. Il pronipote dell’ex premier, il 18enne Matteo, è morto oggi, venerdì 27 febbraio, dopo essere rimasto ferito ieri pomeriggio a Bologna in un incidente stradale. Ne dà notizia Repubblica.

Matteo era il figlio di Giovanni e Mariangela, nipote di Vittorio e pronipote, per l’appunto, dell’ex premier e si stava preparando all’esame di maturità scientifica al Liceo Fermi dopo avere già superato il test per entrare alla Facoltà di Ingegneria. In questi giorni si trovava a casa per via delle chiusure della scuole.

Stando a quanto riportato su Repubblica, il 18enne si trovava sulla sella della sua bici quando è stato investito da un’auto che procedeva nel senso opposto.

Soccorso dai sanitari del 118, Prodi è stato ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale maggiore del capoluogo emiliano dove, però, è morto stamattina. Sia la bicicletta che l’auto sono state sequestrate dalla Polizia Locale. Indagini in corso per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

A quanto si è appreso, la famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi del ragazzo.