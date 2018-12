tutti vogliono sapere chi sono i due deputati

Nonostante i molti problemi del Paese ai quali pensare, anche i deputati di Montecitorio hanno diritto a concedersi una pausa. E da ieri, sia dentro che fuori i palazzi del potere, non si parla d’altro.

La notizia è di quelle grosse, che fanno sghignazzare e scatenano il gossip.

Le identità non sono state svelate, tante le indiscrezioni a tal proposito, ma sembra proprio che tra due deputati sia scattata la irrefrenabile passione che li avrebbe portati a consumare un rapporto sessuale nei bagni di Montecitorio.

E adesso che impazza il toto-nomi c’è una unica certezza: i due focosi amanti sarebbero una deputata grillina ed un collega della Lega.

Una faccenda spinosa che avrebbe fatto infuriare il capogruppo grillino Francesco D’Uva che avrebbe vietato a chiunque dei suoi colleghi di partito di parlare con i giornalisti della vicenda.

Ma c’è di più. Un dettaglio mica tanto piccolo, che potrebbe far esplodere la bomba dello scandalo.

Si è diffusa la voce secondo la quale i due parlamentari sarebbero stati filmati con un cellulare senza accorgersene.

E non manca chi coglie l’occasione per fare battute di spirito parlando di “una riunione di gabinetto” o di un modo per rinsaldare i rapporti tra i due partiti…