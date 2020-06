Luigi Gubitosi, AD e Direttore Generale di TIM, è entrato a fare parte del team del neo Presidente di Confindustria Bonomi. Confermata la sua delega al Digitale.

Il Consiglio generale di Confindustria ha ufficializzato la composizione della squadra di Presidenza proposta dal neo Presidente Carlo Bonomi, tra i quali spicca la nomina di Luigi Gubitosi come vicepresidente con delega al Digitale.

Gubitosi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Telecom Italia, nel quadriennio 2020-2024 si occuperà dunque di investimenti in innovazione e digitalizzazione. La possibilità di beneficiare di fibra e 5G su tutto il territorio è uno degli aspetti cruciali per Confindustria, tema già di interesse per Gubitosi, impegnato in prima persona con TIM.

Le parole del neo Presidente di Confindustria Bonomi sono chiare, e sottolineano la centralità del ruolo di Gubitosi: “Spingere sulla digitalizzazione è una delle priorità essenziali per Confindustria. Per riuscire a mantenersi competitivi su mercati sempre più digitalizzati, è bene dare il via ad investimenti oculati nei settori dell’innovazione, della ricerca e della sostenibilità ambientale. Tematiche che con il passare degli anni diventeranno sempre più importanti anche in un’ottica di sviluppo per nuove forme organizzative e contrattuali.”

Tematiche che Luigi Gubitosi, AD di TIM, conosce meglio di qualsiasi altro dirigente, visto che sono punti importanti del suo piano di sviluppo aziendale fin dal momento del suo insediamento in azienda.

Tra i progetti messi in atto da Luigi Gubitosi, proprio per colmare il gap della cultura digitale in Italia, non si può dimenticare Operazione Risorgimento Digitale, all’interno della quale, nel corso dell’emergenza Covid, hanno trovato spazio una serie di iniziative targate TIM con la fornitura di oltre 20mila ore di lezioni, per mano di 400 formatori in 107 province italiane. Internet e le nuove tecnologie sono il fulcro di questa operazione, un’iniziativa che vuole permettere al maggior numero di persone possibile di apprendere conoscenze che possono tornare utili nel creare nuove opportunità di lavoro e nella vita di tutti i giorni, oltre chiaramente a supportare bambini e ragazzi nella fruizione delle lezioni online.

Da chi è composta la squadra di Carlo Bonomi

La squadra che aiuterà il neo Presidente di Confindustria nel suo quadriennio è composta da sette vicepresidenti elettivi: Barbara Beltrame, con delega all’internazionalizzazione; Giovanni Brugnoli, con delega al Capitale umano; Francesco De Santis, con delega alla Ricerca e Sviluppo, Luigi Gubitosi, con delega al Digitale; Alberto Marenghi, con delega all’Organizzazione, allo Sviluppo e al Marketing associativo; Maurizio Marchesini, con delega alle Filiere e alle Medie Imprese; Natale Mazzuca, con delega all’Economia del Mare e al Mezzogiorno; Emanuele Orsini, con delega al Credito, alla Finanza e al Fisco; Maria Cristina Piovesana, con delega ad Ambiente e Sostenibilità; Maurizio Stirpe con delega al Lavoro e alle Relazioni Industriali.

A completare la direzione di Confindustria si aggiungono i tre vicepresidenti di diritto: Carlo Robiglio, Presidente della Piccola Industria; Alessio Rossi, Presidente dei Giovani Imprenditori; Vito Grassi, Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali.