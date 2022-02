La testimonianza choc di Alessandro Stella (dayitalianews.com)

Guerra in Ucraina, anche la città di Odessa è sotto il fuoco dell’esercito russo. Nella città portuale erano sbarcate nel pomeriggio le unità anfibie di Mosca. Questa sera è ricominciato il bombardamento della città portuale. Direttamente dal fronte di guerra arriva la testimonianza di Alessandro Stella, corrispondente di dayitalianews.com. Collegato in diretta con la redazione del giornale, Stella ha raccontato in diretta l’attacco alla città.

"Siamo in un bunker a pochi chilometri da Odessa – racconta Stella – siamo spaventati, Molta gente sta scappando dalla città perché è in corso un attacco dell'esercito russo che sta eliminando postazioni militari. Sentiamo le esplosioni". Per ascoltare il contenuto integrale del collegamento da Odessa di Stella, questo è il link.