5 voti contrari

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che condanna l’invasione russa dell’Ucraina, con 141 Paesi che hanno votato a favore, 5 contrari e 35 astenuti. I contrari sono stati Russia, Siria, Corea del Nord, Bielorussia ed Eritrea. Una volta comunicato il voto, è scattato l’applauso. Di conseguenza, l’assemblea dell’ONU ha chiesto alla Russia di cessare le operazioni militari.

Tra i 35 Paesi che si sono astenuti ci sono tra gli altri l‘Algeria, la Bolivia, la Cina, Cuba, l’India, Iran e Iraq, Nicaragua, Sudafrica e poi Tagikistan, Kirgizistan e Kazakistan. L’Italia, invece, è stata tra i 19 paesi che hanno lavorato alla stesura della risoluzione Aggressione contro l’Ucraina.

È previsto per domani mattina il secondo round dei negoziati tra Mosca e Kiev. Lo ha confermato anche la delegazione ucraina che si sta dirigendo in Bielorussia. Per quanto riguarda il luogo, dove sarebbe già arrivata la delegazione russa, vicino alla foresta di Belovezhskaya nella regione di Brest, al confine tra Bielorussia e Polonia.

Vladimir Medinsky, capo della delegazione russa, citato dall’agenzia di stampa russa Tass, ha affermato: “Per quanto ne so, la delegazione Ucraina ha già lasciato Kiev ed è ora in viaggio”, “li aspettiamo domani”.