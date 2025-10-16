Telefonata tra i due leader

Donald Trump annuncia un incontro con Vladimir Putin a Budapest: nuova speranza per la pace in Ucraina

Donald Trump ha annunciato un incontro storico con Vladimir Putin a Budapest. L’obiettivo? Verificare se sia davvero possibile mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina, definita dallo stesso Trump “tanto ingloriosa”.

Un colloquio definito “molto produttivo”

Secondo quanto comunicato dal presidente degli Stati Uniti, il colloquio telefonico avuto con il leader russo è stato “molto produttivo”. Trump ha rivelato i contenuti della conversazione attraverso il suo canale Truth, sottolineando i passi avanti compiuti e anticipando un’agenda diplomatica intensa nelle prossime settimane.

“Il presidente Putin si è congratulato con me e con gli Stati Uniti per il grande risultato della pace in Medio Oriente”, ha affermato Trump. “Ha detto che è qualcosa che è stato sognato per secoli”.

Un riconoscimento che, secondo il presidente americano, rafforza la sua posizione anche sul fronte europeo. “Credo sinceramente che il successo in Medio Oriente aiuterà anche nei nostri negoziati per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina”, ha aggiunto.

Una nuova fase nei rapporti internazionali

Ma non si è parlato solo di pace. Il colloquio ha toccato anche temi più ampi, come i rapporti commerciali tra Russia e Stati Uniti una volta che il conflitto in Ucraina sarà terminato. Un segnale chiaro: le due potenze vogliono guardare oltre la guerra.

Putin ha anche espresso parole di gratitudine nei confronti della First Lady americana, Melania Trump, per il suo impegno con i bambini. “Si è mostrato molto riconoscente e ha detto che questa attività continuerà”, ha riportato Trump.

Vertice tra consiglieri la prossima settimana

Prima del tanto atteso incontro tra i due leader, si terrà un vertice preparatorio tra i consiglieri di alto livello delle due nazioni. La delegazione americana sarà guidata dal segretario di Stato Marco Rubio, figura politica molto vicina al presidente.

“Al termine della conversazione, abbiamo convenuto di convocare un incontro tra i nostri alti consiglieri già la prossima settimana”, ha spiegato Trump. La sede dell’incontro non è stata ancora resa nota, ma verrà definita nei prossimi giorni.

Zelensky atteso alla Casa Bianca

A Washington è atteso un altro protagonista del conflitto: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Domani incontrerò il presidente Zelensky nello Studio Ovale”, ha dichiarato Trump, “dove discuteremo della mia conversazione con il presidente Putin e di molto altro”.