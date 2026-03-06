Come si difende l’Italia da un attacco missilistico?

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha escluso esplicitamente una invasione terrestre dell’Iran, sostenendo che sarebbe “solo una perdita di tempo”. Quindi, il conflitto si concentra su bombardamenti, cyber-operazioni e attacchi mirati contro infrastrutture militari e missilistiche iraniane ma col rischio di aumentare il numero di vittime tra i civili.

Secondo dati diffusi nelle ultime ore, infattim le operazioni hanno già provocato oltre 1.230 morti in Iran, decine in Libano e alcune vittime in Israele, mentre Stati Uniti e alleati avrebbero effettuato più di 200 attacchi diretti contro obiettivi militari e infrastrutture strategiche iraniane.

La domanda che domina l’analisi militare internazionale riguarda la sostenibilità di questa strategia: una campagna aerea può davvero piegare un regime teocratico consolidato come quello iraniano?

Come funziona la strategia occidentale senza invasione di terra

Le operazioni in corso si basano su una combinazione di azioni militari mirate e pressione economica. L’obiettivo dichiarato dalle autorità militari israeliane è colpire tre pilastri del potere iraniano:

infrastrutture missilistiche e droni;

apparato militare delle Guardie della Rivoluzione;

capacità navali e portuali nel Golfo Persico.

Fonti militari occidentali descrivono questa fase come un tentativo di “decapitazione strategica”: eliminare comandanti chiave e distruggere gli strumenti di repressione del regime nella speranza di provocare fratture interne.

Secondo l’analisi di intelligence citata da diversi osservatori, l’operazione punta anche a isolare Teheran militarmente prima di eventuali negoziati o cambiamenti politici interni.

I numeri della guerra: missili e droni lanciati dall’Iran

Lettura dei dati:

Il picco iniziale indica l’utilizzo delle scorte operative disponibili;

Il calo nei giorni successivi suggerisce danni significativi ai lanciatori e alle infrastrutture di comando;

Le analisi militari occidentali parlano di una riduzione fino all’86% della capacità di lancio dopo i raid iniziali.

Il nodo strategico dello Stretto di Hormuz

Il conflitto ha subito avuto un effetto diretto sui mercati energetici. Lo Stretto di Hormuz, passaggio obbligato per una parte consistente del petrolio mondiale, registra una drastica riduzione del traffico.

Dati riportati da Bloomberg indicano che in un’intera giornata nel Golfo Persico è entrata una sola petroliera, mentre la sera successiva è uscita soltanto una nave cargo.

La paralisi del traffico marittimo crea un effetto domino su tre livelli:

approvvigionamento energetico globale;

prezzi del petrolio;

logistica commerciale nel Golfo.c

Il caso più emblematico è Dubai, dove il responsabile del gruppo logistico di Kühne+Nagel ha dichiarato che le scorte di prodotti freschi coprono appena 10 giorni di consumo. Anche ipotizzando corridoi terrestri dall’Arabia Saudita, il volume trasportabile via camion resta molto inferiore a quello di una singola nave container.

I missili iraniani e la portata verso l’Europa

Tra le preoccupazioni strategiche emerse negli ultimi mesi c’è la gittata dei principali sistemi balistici iraniani.

Missili come Sejjil, Ghadr e Khorramshahr hanno una portata dichiarata intorno ai 2.000 chilometri, con alcune varianti che possono arrivare a 2.500 km o più con carico ridotto.

Questo significa che, almeno teoricamente, alcune aree del Mediterraneo (tra cui il Sud Italia e la Sicilia orientale) e del Sud Europa potrebbero rientrare nel raggio operativo di questi sistemi.

Nel dettaglio:

Sejjil : gittata stimata 2.000 – 2.500 km. Tipo: balistico a combustibile solido.

: gittata stimata 2.000 – 2.500 km. Tipo: balistico a combustibile solido. Ghadr-110 : gittata stimata 1.800 – 2.000 km. Tipo: balistico migliorato.

: gittata stimata 1.800 – 2.000 km. Tipo: balistico migliorato. Khorramshahr: gittata stimata circa 2.000 km. Tipo: carico fino a 1.800 k.

Difesa europea e ruolo del sistema SAMP/T NG

L’Italia e diversi paesi NATO stanno rafforzando le difese antimissile con sistemi come il SAMP/T NG, sviluppato da Francia e Italia.

Il sistema utilizza il missile Aster 30 B1NT, progettato per intercettare bersagli balistici e aerodinamici con portate superiori ai 150 km e velocità supersoniche.

La piattaforma integra radar ad alta portata e sistemi di comando collegati alla rete di difesa NATO. In pratica:

intercettazione a lungo raggio;

capacità antibalistica contro missili tattici;

integrazione con sistemi alleati.

Per il Mediterraneo questo significa una rete di difesa multilivello che include sistemi terrestri, navali e radar avanzati.

FAQ

La guerra tra Iran e Israele prevede un’invasione terrestre?

Al momento gli Stati Uniti hanno escluso l’invio di truppe di terra, puntando su raid mirati e operazioni aeree.

Perché lo Stretto di Hormuz è così importante?

È uno dei principali corridoi energetici del pianeta. Una sua chiusura può influenzare i prezzi globali del petrolio.

I missili iraniani possono raggiungere l’Europa?

Alcuni modelli hanno una gittata di circa 2.000 km e, con configurazioni specifiche, potrebbero teoricamente colpire parte dell’Europa meridionale.

Come si difende l’Italia da un attacco missilistico?

Attraverso sistemi come SAMP/T con missili Aster e la rete di difesa integrata della NATO.