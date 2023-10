Le ultime

Yoav Gallant, ministro della Difesa israeliano, ha ordinato un “assedio totale” su Gaza. Di conseguenza, le autorità taglieranno l’elettricità e bloccheranno l’ingresso di cibo e carburante nella Striscia.

Il bilancio

Almeno 493 persone sono morte e 2.651 sono rimaste ferite a Gaza da quando Israele ha risposto all’aggressione di Hamas. Lo ha dichiarato il ministero della Sanità palestinese, che ha aggiunto che un raid israeliano avrebbe preso di mira il campo profughi di Jabalia, situato nel nord dell’enclave.

Oltre 700, invece, le vittime israeliane. 260 corpi sono stati recuperati nel deserto, a pochi chilometri dal confine con la Striscia di Gaza, dove si stava svolgendo un rave. Si segnalano anche 750 dispersi. Per quanto riguarda gli ostaggi, il cui numero è imprecisato ma sono di certo oltre i 100, si teme che si trovino nei tunnel di Hamas a Gaza.

Ancora razzi da Gaza

Nuova pioggia di razzi di Hamas contro le città israeliane. Si segnalano appartamenti colpiti ad Ashdod con il ferimento di tre persone, tra cui un 75enne in gravi condizioni. Colpita anche Ashkelon. Smentita, invece, la notizia che alcuni razzi abbiano colpito l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.

Le sirene di allarme, inoltre, sono risuonate nella zona centrale di Israele e anche a Gerusalemme. Lo hanno fatto sapere i servizi di segnalazione locali aggiungendo che si sono udite esplosioni in cielo dovute all’intercettamento dei razzi da parte dell’Iron Dome.

Giorgia Meloni

“Oggi più che mai, dopo i fatti orribili e barbari che stanno avvenendo in Israele, il Governo esprime la sua vicinanza e la sua solidarietà al popolo d’Israele e alle comunità ebraiche italiane. Il terrore non prevarrà mai”. Così la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo messaggio in occasione del 41° anniversario dell’attentato alla Sinagoga di Roma.