Guerra Israele – Hamas, gli USA schierano un sottomarino nucleare e avvertono l’Iran

Redazione di

06/11/2023

Il comando centrale dell’esercito degli Stati Uniti ha annunciato che un sottomarino nucleare di classe Ohio è stato schierato nel Mar Mediterraneo. Questa decisione mira a rafforzare la deterrenza nei confronti di Hezbollah e Iran se dovessero decidere di attaccare Israele mentre è impegnata nella sua guerra contro Hamas nella Striscia di Gaza.

Il sottomarino nucleare di classe Ohio è stato posizionato nella vasta area di responsabilità del comando centrale degli Stati Uniti, che si estende dall’Africa nord-orientale attraverso il Medio Oriente fino all’Asia centrale e meridionale.

Questo dispiegamento del sottomarino nucleare segue di due giorni l’annuncio della Marina degli Stati Uniti riguardo all’esecuzione di esercitazioni di alto livello nel Mediterraneo. Durante questa serie di manovre, due gruppi d’attacco di portaerei, la Gerald Ford e la Dwight Eisenhower, hanno effettuato lanci di aerei e praticato la difesa missilistica.

Intanto, secondo quanto riportato dal New York Times, l’amministrazione Biden avrebbe chiarito ad Iran e Hezbollah che ci sarebbe un intervento militare in caso di attacco ad Israele. Inoltre,, la visita in Iraq del segretario di Stato americano Antony Blinken è stata l’occasione per mettere in guardia l’Iran dall’attaccare le truppe o gli interessi statunitensi nella regione. “Era molto importante inviare un messaggio molto chiaro a chiunque potesse cercare di trarre vantaggio dal conflitto a Gaza per minacciare il nostro personale qui o in qualsiasi altra parte della regione: non fatelo”, ha dichiarato Blinken a Baghdad.

Tuttavia, Ebrahim Raisi, presidente dell’Iran ha accusato ancora una volta gli USA di “incoraggiare” Israele a compiere “atti crudeli” contro i palestinesi. In una conferenza stampa a Tehran, Raisi ha detto: “L’aiuto degli Stati Uniti al regime sionista lo sta incoraggiando a uccidere e a commettere atti crudeli di negligenza contro il popolo palestinese. Crediamo che i bombardamenti debbano cessare il prima possibile, che si debba dichiarare immediatamente un cessate il fuoco e che si debbano fornire aiuti al popolo oppresso e orgoglioso di Gaza. Questi orribili crimini contro l’umanità costituiscono un genocidio, portato avanti dal regime sionista con il sostegno degli Stati Uniti e di alcuni Paesi europei”.