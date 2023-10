Le ultime

“Gli ultimi giorni ci hanno dimostrato che non abbiamo scelta: dobbiamo porre fine al controllo di Hamas su Gaza e alle sue capacità militari, per eliminare la minaccia su Israele”.

Così, su X, l’ambasciatore israeliano a Roma Alon Bar.

Quale soluzione per Gaza?

“Molti giornalisti – ha spiegato l’ambasciatore – mi chiedono quale sia la soluzione a lungo termine per Gaza. Vorrei sottolineare che, nel corso degli anni, abbiamo compiuto ogni sforzo per separarci da Gaza e consentire ai palestinesi di condurre la propria vita. Abbiamo ritirato il nostro esercito dall’intera Striscia di Gaza e trasferito altrove tutti i cittadini israeliani ivi residenti. Da oltre un decennio stiamo compiendo ogni sforzo per mantenere il fragile equilibrio tra proteggerci dal terrorismo e consentire la crescita economica della Striscia di Gaza”.

Gli ultimi giorni, però, “ci hanno dimostrato che non abbiamo scelta: dobbiamo porre fine al controllo di Hamas su Gaza e alle sue capacità militari, per eliminare la minaccia su Israele”.

Giorgia Meloni alla sinagoga di Roma

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata alla sinagoga di Roma per far sentire la vicinanza del Governo alla comunità ebraica. Meloni ha partecipato ieri sera a una riunione telefonica con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il primo ministro britannico, Rishi Sunak, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. I leader hanno espresso “fermo sostegno ad Israele e una inequivocabile condanna degli spaventosi atti criminali di Hamas, che hanno causato un terribile numero di vittime innocenti, inclusi bambini, donne ed anziani”.

Il bilancio

Sono saliti a 770 i palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza dagli attacchi israeliani in risposta all’assalto di Hamas. Lo ha reso noto il ministero della Sanità palestinese. I feriti sono circa 4.100. Al momento in Israele il bilancio è di oltre 900 morti.

Inoltre, almeno 18 persone sono morte e altre 100 sono rimaste ferite in Cisgiordania da sabato scorso. Lo riport la tv satellitare al-Jazeera.