Le ultime

Nelle prossime 24 – 48 ore Israele potrebbe lanciare un’ampia operazione via terra contro Hamas a Gaza. Così gli Stati Uniti d’America, come riportato dal Washington Post, citando alcune fonti. Il Governo di Tel Aviv, infatti, avrebbe chiesto a Washington missili per l’Iron Dome (lo scudo anti-razzi), bombe di piccolo diametro, munizioni per mitragliatrici e una maggiore cooperazione nella condivisione di informazioni di intelligence.

Iran nega il coinvolgimento

Si è parlato molto del possibile coinvolgimento dell’Iran nell’attacco di Hamas. Ma il regime di Teheran ha negato l’accusa tramite la sua delegazione alle Nazioni Unite: “Sosteniamo con forza e senza esitazioni la Palestina; tuttavia, non siamo coinvolti nella risposta della Palestina, che è di esclusiva competenza della Palestina stessa”. Tuttavia, è stata la stessa Hamas ad affermare pubblicamente di avere avuto un aiuto dall’Iran. Però, il Segretario di Stato Antony Blinken ha dichiarato alla CNN che il governo statunitense “non ha ancora visto prove che l’Iran abbia diretto o sia dietro questo particolare attacco”.

Egitto: “Israele ha sottovalutato l’allarme”

Un funzionario dell’intelligence egiziana ha affermato all’Associated Press che l’Egitto ha più volte informato gli israeliani su “qualcosa di grande” ma che i funzionari israeliani erano concentrati sulla Cisgiordania e hanno minimizzato la minaccia proveniente da Gaza. “Li abbiamo avvertiti che un’esplosione della situazione stava arrivando, e molto presto, e che sarebbe stata grande. Ma hanno sottovalutato questi avvertimenti”, ha dichiarato.

Dal campo di battaglia

L’esercito israeliano ha annunciato “più di 500 obiettivi” di Hamas colpiti la notte scorsa nella Striscia di Gaza. “Durante la notte, aerei da combattimento, elicotteri, aerei e artiglieria hanno colpito più di 500 obiettivi dei terroristi di Hamas e della Jihad islamica”, hanno affermato le forze israeliane in un comunicato. Israele ha annunciato di avere scovato 70 terroristi di Hamas sul proprio territorio.

Il bilancio

I morti a Gaza per gli attacchi di Israele sono arrivati a 436 con 2.270 feriti. Questo il nuovo bilancio reso noto dal ministero della sanità della Striscia. Mentre le vittime israeliane hanno superato quota 700.