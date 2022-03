La nota della presidenza degli USA

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America, dopo il vertice della NATO a Bruxelles, in una nota ha affermato: “Il nostro comunicato congiunto dice chiaramente che la NATO è forte e unita come non mai”.

I nuovi quattro gruppi di battaglia in Slovacchia, Romania, Bulgaria e Ungheria sono un “forte segnale che insieme difenderemo e proteggeremo ogni centimetro del territorio della NATO. Fra ora e il vertice NATO di giugno metteremo a punto piani per ulteriori forze per rafforzare la difesa della Nato. Adotteremo un aggiornamento del Strategic Concept per assicurare che la NATO sia pronta a far fronte a ogni sfida in un contesto di sicurezza nuovo e più pericoloso”.

Biden ha aggiunto: “Apprezzo i passi di molti altri alleati per fornire sostegno all’Ucraina e insieme siamo impegnati ad identificare equipaggiamento aggiuntivo, compresi sistemi di difesa aerea, per aiutare l’Ucraina”. Biden ha ricordato che, nelle ultime settimane, “gli Stati Uniti hanno annunciato un miliardo di nuovi aiuti militari all’Ucraina, che comprendono sistemi anti-aerei, armi anticarro, droni e milioni di caricatori di munizioni”.

L’appuntamento è successo è la riunione dei leader del G7, sempre a Bruxelles. Biden è entrato insieme al premier britannico Boris Johnson.