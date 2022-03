Per i troll russi la donna è "un'attrice"

Mariana Vishegirskaya, la social influencer e blogger sopravvissuta all’attacco all’ospedale di Mariupol, in Ucraina, ha partorito dopo essere stata presa di mira dai troll (non solo russi) che l’hanno accusata di essere stata “pagata” per un “servizio fotografico”, simulando le sue ferite.

Mariana, fotografata insanguinata durante l’evacuazione dall’ospedale dopo l’attacco, ha dato alla luce una bambina di nome Veronika intorno alle 22 di ieri, giovedì 10 marzo.

Una fotografia toccante, che sta facendo il giro del web, mostra Mariana sdraiata in un letto d’ospedale a Mariupol dopo il parto, pochi giorni dopo quell’altro scatto sulla scena dell’ospedale devastato dai bombardamenti russi.

La giornalista indipendente Olga Tokariuk ha raccontato di avere ricevuto la buona notizia dai parenti della neo mamma, aggiungendo su Twitter che Mariana e la bambina stanno bene anche se “a Mariupol fa molto freddo e i bombardamenti non finiscono”.

Persino l’ambasciata russa a Londra aveva scritto su Twitter che la giovane donna si era inventata tutto per contribuire alla propaganda ucraina anti Mosca. Chissà se ora penseranno che la bambina sia in realtà una bambola…