L'annuncio su Instagram

Bel gesto di Fedez.

Il rapper milanese ha, infatti, annunciato su Instagram di avere donato, tramite la sua fondazione, un furgone isotermico per il trasporto di medicinali alla Croce Rossa Italiana. Già domani, sabato 9 aprile, il mezzo partirà verso l’Ucraina con un carico di 400 scatule di insulina donate dalla Fondazione Italiana Diabete per la popolazione più fragile.

Fedez, 32 anni, ha anche condiviso sul social media le immagini del mezzo:

Fedez aveva annunciato la notizia alcune settimane fa, proprio quando annunciò il suo noto problema di salute e per cui è stato ricoverato e operato: “Con la mia fondazione doneremo un automezzo alla Croce Rossa per trasportare medicinali speciali per aiutare la popolazione ucraina. Sono sicuro che la Croce Rossa ne farà buon uso”, aveva detto.

Fedez – insieme alla moglie Chiara Ferragni – non è nuovo a gesti simili. Da ricordare la raccolta fondi del 2020, durante il lockdown per il Covid-19, che permise di costruire un reparto di terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano.