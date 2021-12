L'annuncio con un video sui social media

Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato con un video condiviso sui social media di essere positivi al Covid-19.

“Come potete facilmente intuire io e Chiara siamo positivi“, ha spiegato il rapper nel video girato nella loro casa di Milano insieme alla moglie dove entrambi indossano una mascherina. “Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare – ha aggiunto Chiara – il cui risultato è arrivato adesso e siamo positivi ma i bambini non si sa come per ora sono negativi”.

“Motivo per il quale indossiamo mascherine in casa tutto il giorno e non possiamo mantenere distanza dovendoli accudire – Siamo asintomatici e stiamo tutti bene, la nostra priorità è che i bambini stiano bene”, ha precisato.

VIDEO: