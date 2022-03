L'annuncio del Ministero dell'Economia tedesco

A causa della guerra in Ucraina e della disputa con la Russia sul pagamento delle forniture del gas in Europa – Putin vuole che avvenga in rubli – il ministro tedesco dell’Economia, Robert Habeck, ha proclamato un early warning (pre-allarme) per una possibile emergenza di approviggionamento del gas. Habeck ha spiegato che questa misura serve come precauzione: “È importante sottolineare che la sicurezza dell’approvvigionamento è garantita”.

Secondo il piano di emergenza, ci sono tre livelli di crisi: livello di pre-allarme, livello di allerta e livello di emergenza. Solo nella fase emergenziale lo Stato interviene nel mercato del gas e i clienti domestici sarebbero tutelati.

Il livello di pre-allerta (o allerta precoe) significa che ci sono “indicazioni concrete, serie e affidabili” che un evento possa verificarsi e che potrebbe portare a un deterioramento significativo della situazione dell’approvvigionamento di gas con la conseguenza di passare ai livelli successivi. In caso di livello di emergenza, ci sarebbe una “interruzione significativa” alla fornitura di gas. Lo Stato dovrebbe intervenire per garantire l’approvvigionamento del gas in particolare ai “clienti tutelati”: abitazioni private, ospedali, vigili del fuoco e polizia.

Il ministro Habeck ha dichiarato che, al momento, non ci sono problemi ma “dobbiamo aumentare le misure precauzionali per essere preparati in caso di escalation da parte della Russia”. Una squadra di crisi si è già riunita per analizzare a valutare la situazione dell’approvviggionamento in modo che, se necessario, si possano adottare le misure necessarie.

Secondo il ministero, l’approvvigionamento complessivo di tutti i consumatori di gas tedeschi è attualmente garantito: “Tuttavia, d’ora in poi, ogni consumatore di gas – dalle imprese ai privati ​​- dovrà anche ridurre il più possibile i propri consumi”.

Anche il capo dell’Agenzia federale delle reti, Klaus Müller, ha rivolto un appello a consumatori e aziende affinché aiutino di fronte a un imminente deterioramento dell’approvvigionamento di gas. “L’obiettivo è e rimarrà quello di evitare un deterioramento della fornitura di gas per la Germania e l’Europa attraverso risparmi e acquisti”, ha scritto Müller su Twitter.