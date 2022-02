La capitale ucraina colpita dai missili russi

Kiev, la capitale dell’Ucraina, è sotto attacco. La scorsa notte la città è stata colpita da “missili da crociera e balistici”, come riportato da Anton Gerashchenko, consigliere del capo del ministero degli Affari interni.

Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, informando il Paese, ha anche detto che le forze russe hanno ripreso il lancio dei missili dalle 4 di stamattina, le 3 in Italia. Gli attacchi russi hanno colpito obiettivi militari e civili. Zelensky ha, inoltre, affermato che l’avanzata delle forze di terra russe è stata arrestata lungo quasi tutte le direttrici dell’offensiva. Le forze ucraine hanno anche abbattuto un aereo russo su Kiev. Il velivolo è precipitato su un edificio residenziale di nove piani, andato in fiamme dopo l’impatto. Le sirene di avvertimento hanno risuonato a Kiev, poi, intorno alle 7.30 (6.30 in Italia) con le autorità locali che hanno invitato i residenti a nascondersi nei rifugi antiaerei.

Inoltre, secondo il Kviv Post, “le forze russe sono entrate nel distretto di Obolon a Kiev, dove l’esercito ucraino le sta attualmente combattendo”, aggiungendo che il ministero della Difesa “chiede ai residenti di non uscire di casa e di preparare molotov”. Il distretto di Obolon si trova a circa 10 chilometri dal centro della capitale ucraina.

Intanto, solo ieri, 100mila abitanti di Kiev sono fuggiti dalla capitale.

La guerra è anche altrove: le forze armate russe hanno lanciato un attacco missilistico anche contro l’aeroporto di Rivne, città dell’Ucraina occidentale, come annunciato dal sindaco, Volodymyr Chomko, secondo cui l’attacco non ha causato danni gravi né vittime.

Sul fronte politico, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un tweet ha dichiarato: “Ho avuto colloqui con @BorisJohnson. Aggiornato sull’andamento della difesa dell’Ucraina e sugli insidiosi attacchi a Kiev da parte dell’aggressore. Oggi l’Ucraina ha più che mai bisogno del supporto dei partner. Chiediamo una reazione efficace alla Federazione Russa. Le sanzioni devono essere ulteriormente rafforzate”. Inoltre, ha chiesto una coalizione che possa affrontare militarmente i russi perché non ritiene bastevoli le misure prese.