La curiosità

La lettera Z è ormai (tristemente) famosa: è in quasi ogni veicolo armato russo impegnato nella guerra in Ucraina. Ed è anche sulle divise dei soldati del Cremlino, nonché presente nella recente manifestazione allo stadio di Mosca con Putin.

Ma cosa significa? Può sembrare strano ma non esiste una risposta definitiva a questa domanda. Secodo alcuni, la Z (che non esiste nell’alfabeto cirillico) starebbe per “Za pobedy“, cioè “per la vittoria”. Per altri potrebbe indicare “Zapad” (Ovest).

Tuttavia, la Z è già diventata il simbolo della nuova ideologia e identità nazionale russa. Proprio come la svastica per i nazisti o la falce e martello per i comunisti. Ne è prova che molti civili e imprenditori russi stanno usando la Z per palesare il proprio sostengo all’operazione militare speciale di Putin. Si è notata la sua presenza, ad esempio, in molte auto.

Alcuni analisti, poi, hanno affermato che questi segni potrebbero fungere da segnale per i russi così da identificare i propri veicoli nella zona di guerra ed evitare il fuoco amico. In pratica, la Z servirebbe a comunicare la posizione delle unità o dei veicoli dell’esercito di Putin.

Questo simbolo è stato avvistato per la prima volta il 22 febbraio, sui veicoli russi che sono entrati nella regione di Donetsk. Il simbolo “Z” è apparso anche sui veicoli in Crimea, quando la penisola è stata annessa alla Russia nel 2014.

Infine, prendendo spunto su quanto detto di recente dall’ex presidente degli Stati Uniti D’America Donald Trump (“L’ho ascoltato usare spesso la lettera n che sta per nucleare”), potrebbe anche essere proprio una N rovesciata e ciò avrebbe un significato ancora più sinistro.