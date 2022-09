Le ultime

Settimo mese di guerra in Ucraina.

Nella notte appena trascorsa sono state udite 10 esplosioni nella città di Zaporizhzhia, come comunicato da Oleksandr Starukh, capo dell’amministrazione militare regionale, che ha invitato i cittadini a restare nei rifugi.

Si è appreso, inoltre, che droni kamikaze russi hanno colpito la città di Odessa, come riportato da Ukrinform: “Il nemico ha colpito tre volte un edificio amministrativo nel centro della città. Le operazioni di soccorso sono in corso, non sono state segnalate vittime”. Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto uno dei droni.

In totale, nelle ultime 24 ore, l’esercito russo ha lanciato 7 missili e 22 attacchi aerei sul territorio dell’Ucraina, come scritto su Facebook dallo Stato maggiore delle forze armate: “gli invasori russi hanno lanciato 7 missili e 22 attacchi aerei, hanno sparato più di 67 proiettili contro siti militari e civili sul territorio dell’Ucraina. Sono 35 i civili feriti”.

Le forze di Vladimir Putin hanno anche colpito il distretto di Nikopol, nella regione orientale di Dnipropetrovsk e sono state danneggiati la stazione elettrica e edifici residenziali.

Infine, nel suo discorso notturno, il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina risponderà a “tutti gli attacchi. Libereremo sicuramente il nostro intero Paese, da Kherson alla regione di Luhansk, dalla Crimea, sottolineo, all’oblast di Donetsk. Ogni assassino e carnefice sarà assicurato alla giustizia per quello che ha fatto contro noi ucraini. Non permetteremo agli occupanti di rimanere impuniti”.