Indagine investigativa di Proekt

Secondo un’indagine investigativa di Proekt, media russo indipendente specializzato in giornalismo investigativo, Vladimir Putin sarebbe malato.

Innanzitutto, secondo quando diffuso, il Cremlino avrebbe nascosto informazioni sulla salute di Putin dall’inizio della sua presidenza. Secondo Proekt, sin dal primo mandato di Putin, il Cremlino ha cercato di creare l’immagine di un “uomo attivo nel fiore degli anni”, nascondendo informazioni su ferite e malattie.

Infatti, appassionato di sport equestri, Putin sarebbe caduto da cavallo più di una volta e una delle ferite sarebbe stata così grave da “non riuscire nemmeno a rialzarsi”. Nel 2012, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, Putin zoppicava – forse dopo un infortunio del genere – quando depose i fiori al monumento a Minin e Pozarskij nella Piazza Rossa. Il servizio di stampa del Cremlino non pubblicò il video della cerimonia.

Putin sarebbe affascinato, inoltre, dalla medicina alternativa. In particolare, il presidente russo si sarebbe recato più volte nei monti Altai per fare alcuni ‘bagni di corna’ per migliorare il funzionamento del sistema cardiovascolare. Secondo quanto pubblicato, Sergei Shoigu si interessò a questo tipo di bagni e ne parlò pure con Putin. Ora, tale procedura sarebbe apprezzata anche da altri funzionari, come il capo di Gazprom, Alexei Miller.

Putin, poi, sarebbe seguito da un’équipe di medici, tra cui uno specialista in cancro alla tiroide. Il presidente russo visiterebbe spesso l’ospedale clinico centrale di Mosca. E i medici lo accompagnano anche quando va all’estero per i suoi viaggi istituzionali. Ad esempio, nel 2016-17 Vladimir Putin sarebbe stato regolarmente accompagnato da una media di cinque medici e nel 2019 sarebbero stati nove.

I documenti a disposizione di Proekt, infine, rilevano che Putin sarebbe seguito dal chirurgo oncologo Yevgeny Selivanov, specializzato in cancro alla tiroide, e un otorinolaringoiatria, Alexei Shcheglov.