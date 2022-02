Nel pomeriggio le sanzioni della UE contro la Russia

La Russia ha lanciato due razzi contro la città di Brovary, alla periferia di Kiev, colpendo due unità militari ucraine e provocando almeno 6 morti e 12 feriti. Lo ha riportato il Centro di Kiev per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni. Inoltre, il portavoce dello Stato maggiore ucraino ha dato notizia di 30 attacchi alle infrastrutture civili e militari da parte della Russia, che ha utilizzato anche missili da crociera.

In corso pesanti combattimenti nell’est dell’Ucraina, al confine con la Russia. Abbattuto – sempre stando a quanto riferito da Kiev – un velivolo russo di medie dimensioni. Non si esclude, poi, che possano essere paracadutate sulla capitale truppe di Mosca.

Il sito Kyiv Indpendent, inoltre, ha dato la notizia che “i soldati della 93a brigata meccanizzata ‘Cold Yar’ hanno catturato due soldati russi dall’unità 91701 del reggimento motorizzato Yampol”.

Alexander Luhashenko, come riportato dalla BBC, ha affermato che le truppe bielorusse potrebbero partecipare all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia se questo fosse necessarie. “Lo ripeto: le nostre truppe non ci sono. Ma se è necessario, se è necessario per la Bielorussia e la Russia, ci saranno”, ha affermato Lukashenko.

Infine, in conferenza stampa, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha affermato che le sanzioni che saranno annunciato nel corso della giornata “sopprimeranno la crescita economica” della Federazione russa ed “eroderanno gradualmente la base industriale” del Paese.