Continua a suonare l'allarme antiaereo a Kiev

Il consiglio cittadino di Kiev, sui social media, ha riportato questa raccomandazione: “Attenzione, conferma di minaccia aerea. In caso di accensione delle sirene, chiediamo a tutti i cittadini di recarsi nei rifugi”.

Inoltre, le stazioni della metropolitana di Kiev – Beresteyskaya, Nivki, Svyatoshyn e Zhytomyrska – dove i treni non circolano, sono utilizzate come riparo in caso di raid aereo. Lo ha affermato il sindaco Vitaliy Klitschko. Il primo cittadino della capitale ucraina ha fatto sapere che tutte le stazioni sono disponibili per le persone in qualsiasi momento della giornata durante l’allarme.

La CNN, presente sul posto, ha riferito che le forze russe hanno preso il controllo dell’aeroporto di Antonov, alle porte di Kiev. L’inviato dell’emittente statunitense ha mostrato le immagini delle truppe: “I soldati che vedete sono forze aviotrasportate russe. Hanno preso questo aeroporto”.

Sirene antiaeree hanno suonato anche a Leopoli, città nell’Ovest dell’Ucraina, dove molti Paesi hanno spostato le delegazioni diplomatiche. La CNN ha riferito che le forze armate russe stanno attaccando tre basi militari nella regione di Leopoli.