Le ultime dal conflitto

Il Pentagono ha in programma di ospitare truppe ucraine negli Stati Uniti d’America per l’addestramento sul sistema di difesa missilistico Patriot. Lo ha detto oggi un funzionario statunitense, citato dal Washington Post.

L’addestramento si svolgerà a Fort Sill, che si trova a sud-ovest di Oklahoma City, e potrebbe cominciare già questo mese. La base in questione ospita sia l’addestramento di base per la difesa missilistica Patriot sia l’addestramento di artiglieria da campo per le truppe statunitensi. Tale mossa segue la decisione del presidente Joe Biden, del mese scorso, di approvare l’invio di un sistema di difesa missilistico Patriot in Ucraina.

I funzionari del Pentagono hanno rifiutato di discutere il piano. Tuttavia, uno di essi, Laura Copper, ha dichiarato la scorsa settimana che l’addestramento sarebbe iniziato a gennaio e che richiederà diversi mesi.

Inoltre, un portavoce del Pentagono, il generale Patrick Ryder, ha affermato di recente che i dettagli del piano sono ancora in fase di elaborazione: “Possiamo solo dire che stiamo esplorando una varietà di opzioni per includere una potenziale formazione qui negli USA, all’estero o una combinazione di entrambi”.

“Gli eventi in Ucraina sono un scontro tra NATO e Russia”

Spostandoci sul fronte russo, il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev, molto vicino a Vladimir Putin, intervistato dal giornale russo Argumenty i Fakty, ha affermato: “Gli eventi in Ucraina non sono uno scontro tra Mosca e Kiev, questo è uno scontro militare tra la Nato, e soprattutto Stati Uniti e Inghilterra, e la Russia. Temendo il contatto diretto, gli istruttori della NATO stanno portando i ragazzi ucraini a morte certa. Con l’aiuto di un’operazione militare speciale, la Russia sta liberando le sue regioni dall’occupazione e deve porre fine al sanguinoso esperimento dell’Occidente per distruggere il fraterno popolo ucraino”.

“Non siamo in guerra con l’Ucraina, perché, per definizione – ha aggiunto Patrushev – non possiamo provare odio per gli ucraini ordinari. Le tradizioni ucraine sono vicine agli abitanti della Russia, così come l’eredità del popolo russo è inseparabile dalla cultura degli ucraini. Si noti che in Crimea la lingua ucraina è conservata come una delle lingue di stato”.