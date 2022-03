Si chiamava Boris Romantschenko

Un sopravvissuto alla Shoah, che subì gli orrori di quattro campi di concentramento nazisti durante la seconda guerra mondiale, è stato ucciso in un attacco missilistico russo in Ucraina.

Boris Romantschenko, 96enne sopravvissuto ai campi di concentramento di Buchenwald, Mittelbau-Dora, Bergen-Belsen e Peenemünde, è morto venerdì scorso, 18 marzo, dopo che un razzo russo si è schiantato contro il suo condominio a Kharkiv, la seconda città più popoloso dell’Ucraina. La notizia è stata riportata dalla Buchenwald and Mittelbau-Dora Memorials Foundation ed è stata confermata dal figlio e dalla nipote di Romantschenko.

La Fondazione, che gestisce i memoriali dei campi di Buchenwald e Mittelbau-Dora e sostiene l’istruzione sull’Olocausto e sulla Germania nazista, ha dichiarato: “Siamo profondamente addolorati per la morte di Romantschenko. Piangiamo la perdita di un caro amico. Auguriamo a suo figlio e sua nipote, che ci hanno dato la triste notizia, molta forza in questi tempi difficili”.

Romantschenko è stato il vicepresidente di lunga data del Comitato internazionale Buchenwald-Dora in Ucraina e si è regolarmente impegnato in sfilate commemorative e commemorative. La sua morte è il risultato delle continue campagne di bombardamenti della Russia sui centri residenziali in tutta l’Ucraina con l’obiettivo di sottomettere il territorio ma, dopo 26 giorni di guerra, l’esercito di Putin non è ancora riuscito a raggiungere il suo obiettivo grazie al valore e al coraggio della resistenza.