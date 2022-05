Guerra in Ucraina, UE pronta a sanzionare anche Alina Kabaeva, la fidanzata di Putin

06/05/2022

06/05/2022

L’Unione Europea sta valutando la possibilità di imporre sanzioni anche contro Alina Kabaeva, ex ginnasta olimpica, vincitrice della medaglia d’oro, che si ritiene sia la compagna di Vladimir Putin. Questo elenco preliminare di sanzioni, che deve essere ancora approvato dagli organi di governo europei, contiene, infatti, il nome di Alina Kabaeva, presidente del National Media Group russo, come “strettamente associata al presidente Vladimir Putin”. Lo riporta Bloomberg, citando un documento con i dettagli sulle potenziali sanzioni dell’UE. il suo nome è stato aggiunto, insieme a quelli di altri tre personaggi, alla lista nera proposta dal servizio esterno (SEAE) della Commissione Ue che è arrivata così a comprendere 68 persone. Gli ambasciatori di ciascuno dei 27 Stati membri dell’UE discuteranno l’elenco delle sanzioni – il sesto – oggi, venerdì 6 maggio, aggiungendo che dovrebbero anche parlare del blocco progressivo delle importazioni di petrolio russo entro la fine del 2022. Il documento, che descrive in dettaglio le potenziali sanzioni, afferma anche che il National Media Group, presieduto dalla Kabaeva, usa spesso la sua posizione di media per diffondere la propaganda del Cremlino. Anche gli Stati Uniti d’America hanno preso in considerazione di sanzionare la Kabaeva ma non hanno ancora affrontato sul serio l’argomento perché temono che possa inasprire il confitto, data la natura personale del legame tra la donna e Putin. A tal proposito, nel 2008, il quotidiano russo Moskovsky Korrespondent scrisse che i due erano segretamente fidanzati e il giornale è stato chiuso subito dopo. Il Cremlino e la coppia, infatti, hanno negato ripetutamente qualsiasi accusa di relazione. Alina Kabaeva è nota in Patria anche per i suoi successi sportivi: 2 medaglie olimpiche, 14 medagllie ai campionati del mondo, 21 medaglie ai campionati europei. Dopo aver terminato la sua carriera da atleata, è entrata a far parte del parlamento russo per quasi sette anni prima di diventare il capo del media. Si pensa che viva in Svizzera, insieme ai figli.

