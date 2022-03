L'indiscrezione sul New York Post

Alina Kabaeva, l’amante di Vladimir Putin, si nasconderebbe in Svizzera dove si troverebbe con i loro quattro figli.

“La famiglia del presidente russo si trova in uno chalet molto privato e molto sicuro da qualche parte in Svizzera, almeno per ora”, ha detto una fonte a Page Six, la sezione gossip del New York Post. Questa stessa fonte sostiene che due delle figlie della coppia, gemelle che ora hanno 7 anni, sono nate anche in Svizzera, vicino a Lugano, nella regione del Ticino.

C’è da dire che la relazione tra Vladimir Putin e l’ex ginnasta non è mai stata confermata anche se spesso i due sono apparsi insieme.

Alina Kabaeva, oggi 38enne (Putin ne ha 69), è stata una grande atleta. Ha vinto due medaglie olimpiche nella ginnastica ritmica – tra cui l’oro nel 2004 – e 14 medaglie ai campionati del mondo. È stata poi deputata alla Duma dal 2007 al 2014, nelle file di Russia Unita, partito vicino al presidente. «stata anche presidente del consiglio di amministrazione della società National Media Group.

Le voci di una relazione tra il leader russo e l’ex ginnasta risalgono al 2007. Secondo le fonti, i due avrebbero avuto tre o quattro figli insieme. Vladimir Putin, invece, ha avuto due figlie con la sua prima moglie, Lyudmila Shkrebneva. Adesso hanno 35 e 36 anni.