La videochiamata è durata un'ora e cinquanta minuti

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente della Cina Xi Jinping hanno parlato oggi, venerdì 18 marzo, sulla guerra in Ucraina e i media cinesi hanno affermato che Xi Jinping ha sottolineato che conflitti come questo non sono nell’interesse di nessuno. Come riportato dalla Casa Bianca, la videochiamata è durata un’ora e cinquanta minuti.

Come riportato dalla TV di Stato cinese, Xi Jinping ha dichiarato: “In quanto membri permanenti del Consiglio di Sicurezza e principali economie mondiali, dobbiamo non solo guidare lo sviluppo dei rapporti bilaterali sulla giusta strada, ma anche affrontare le nostre responsabilità internazionali e fare uno sforzo per la pace e la tranquillità globali. Il mondo non è né pacifico né tranquillo, e la crisi ucraina è qualcosa che non vogliamo vedere“. La Casa Bianca non ha ancora diffuso la propria versione sul colloquio tra i Capi di Stato delle due potenze mondiali.

Intanto, nuovo videomessaggio di Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, che ha chiesto che i tutti i porti europei dovrebbero vietare l’approdo alle navi russe: “Fino a quando non ci sarà la pace per l’Ucraina, le sanzioni contro la Russia devono crescere costantemente”, aggiungendo che “se non fermiamo e puniamo la Russia ora, altri aggressori nel mondo inizieranno altre guerre”.

Infine, a partire da oggi, il personale diplomatico e governativo di Russia e Bielorussia non potrà più accedere alle sedi del Parlamento Europeo. Lo ha annunciato la presidente Roberta Metsola, che aveva anticipato questa misura in occasione della plenaria straordinaria di Bruxelles, convocata subito dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. “Non c’è posto nella casa della democrazia per coloro che vogliono distruggere l’ordine democratico”, ha spiegato Metsola sui social media.