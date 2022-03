Ma Putin a Macron: "Il peggio deve ancora venire"

Oggi, giovedì 3 marzo, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha invitato l’Occidente ad aumentare gli aiuti militari al governo di Kiev, altrimenti la Russia potrebbe avanzare sul resto d’Europa. Zelensky, in conferenza stampa, ha detto: “Se non hai il potere di chiudere i cieli, allora dammi gli aerei!”. E ancora: “Se non ci saremo più, Lettonia, Lituania ed Estonia saranno le prossime”.

Il presidente ucraino ha anche manifestato l’intenzione di volere negoziare direttamente con il suo omologo russo Vladimir Putin. Un incontro faccia a faccia con Putin è “l’unico modo” per fermare la guerra tra Kiev e Mosca. “Devo parlare con Putin perché è l’unico modo per fermare questa guerra”, ha detto Zelensky, affermando di essere “aperto” e “pronto ad affrontare tutte le questioni”. Il presidente ucraino ha poi riconosciuto che “le sanzioni sono serie, rappresentano un buon inizio”.

Putin, però, non è stato morbido in una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron. Durante il colloquio, durato un’ora e mezza, come ha informato l’Eliseo, il presidente russo ha espresso la sua intenzione “di continuare senza compromessi” la sua offensiva, afferamdo che “il peggio deve ancora venire”. L’Eliseo ha rimarcato “la grandissima determinazione di Putin a continuare la sua offensiva, e il cui scopo è prendere il controllo di tutto il Paese”.