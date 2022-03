L'intervento del presidente ucraino al Parlamento dell'Unione Europea

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto, in collegamento video, nella seduta plenaria straordinaria del Parlamento europeo che oggi voterà una risoluzione in cui prenderà una posizione a favore del riconoscimento all’Ucraina dello status di Paese candidato all’adesione alla UE e della sua integrazione nel mercato unico dell’Unione in virtù dell’accordo di associazione. La risoluzione sarà votata nel pomeriggio ed è stata presentata da Ppe, S&D, Renew Europe, Verdi, Ecr, Sinistra Gue/Ngl. Resta fuori Identità e Democrazia.

Zelensky, in un discorso a braccio, ha detto: “Non riesco a dire ‘buongiorno’ o ‘buonasera’, perché ogni giorno – in Ucraina – per qualcuno può essere l’ultimo giorno. Parlo dei cittadini ucraini che difendono la libertà a caro prezzo. Sono lieto di sentire l’unità di tutti i Paesi UE ma non sapevo che questo – l’aggressione russa – sarebbe stato il prezzo da pagare. È una tragedia per me, per ogni ucraino e per il nostro Paese”. “Oggi diamo la nostra vita per i valori, la libertà, il desiderio di essere liberi. Stiamo rinunciando a persone migliori, quelle più coraggiose” ma “gli ucraini sono incredibili” e “sono convinto che supereremo tutto”, ha proseguito.

Il presidente ha ribadito che “la scelta europea dell’Ucraina è chiara. Questa è la nostra direzione. Vorrei sentire da parte vostra che la scelta dell’Ucraina verso l’Europa viene incoraggiata. Siamo sotto attacco dei missili”.

Zelensky ha detto che “è stata una mattina tragica per noi. Kharkiv è stata colpita, è una zona con tante università e tanti russi. Stamattina due missili hanno colpito Piazza della Libertà, ci sono decine di vittime”. E ha aggiunto: “Ieri 16 bambini sono stati uccisi. E Putin parla di operazioni contro le infrastrutture militari. Ma quali infrastrutture, sedici bambini sono stati uccisi dai suoi missili”. Zelensky ha concluso così il suo discorso: “La luce vincerà contro il buio, gloria all’Ucraina”.