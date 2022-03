Missile contro la sede del governo regionale di Kharkiv

Il sesto giorno di guerra in Ucraina comincia con un attacco intenso russo su Kharkiv, la seconda del Paese per popolazione. Un missile è stato lanciato contro la sede del governo regionale. Secondo la BBC, l’obiettivo era uccidere il governatore di Kharkiv e la squadra che, con lui, guida la difesa della città.

Sui social media sta circolando il video che mostra l’impatto del missile sulla piazza, centrando le auto che stavano passando da lì.

Inoltre, come riportato dal ministro dell’Interno ucraino, Anton Gerashchenko, c’è una battaglia nel cuore della città di Kharkhiv, in piazza della Libertà. Secondo il ministro, il bombardmento russo non sta risparmiando edifici residenziali, magazzini e infrastrutture. Al momento, non si conosce il bilancio delle vittime e dei feriti.

Ci si aspetta, poi, un attacco ancora più aggressivo sulla capitale Kiev. Infatti, un convoglio di mezzi militari russi lungo oltre 60 chilometri avrebbe raggiunto la periferia della città. Ciò è emerso da immagini satellitari pubblicata dalla società Maxar Technology ieri, 28 febbraio. Le immagini mostrano centinaia di mezzi corazzati, obici e altri veicoli militari. Maxar riferisce anche di ulteriori concentrazioni di forze russe e elicotteri d’attacco nella Bielorussia meridionale, al confine con l’Ucraina.

Il senatore statunitense Chris Murphy ha scritto su Twitter che “la Russia tenterà di circondare e isolare Kiev nelle prossime settimane”, e che “la battaglia per Kiev sarà lunga e sanguinosa, e gli ucraini si stanno preparando rapidamente al combattimento strada per strada”.

La Russia, insomma, sta intensificando raid e attacchi di terra.