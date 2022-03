La notizia della fuga pubblicata dal presidente della Duma russa

“Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lasciato l’Ucraina ed è attualmente in Polonia“. Lo ha affermato il presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin, come riferito da Sputnik. Sul suo canale Telegram, Volodin ha scritto: “Zelensky ha lasciato l’Ucraina. I deputati della Verkhovna Rada – il Parlamento ucraino, n.d..r – hanno detto che non potevano raggiungerlo a Leopoli. Ora è in Polonia”.

A stretto giro, però, è arrivata la smentita di Kiev: “Gli occupanti hanno diffuso un altro falso dicendo che il presidente Volodymyr Zelensky ha lasciato il Paese. Non è vero, il presidente è Kiev con la sua gente”, si legge sul canale ufficiale del Parlamento ucraino. Insomma, una fake news secondo gli ucraini.

Si è appreso, inoltre, da un post pubblicato su Facebook dal portavoce del presidente ucraino, Serhiy Nykyforov, che i resti di un razzo sono caduti nel giardino di una delle abitazioni di Zelensky, Koncha-Zaspa, a sud di Kiev. “Colpo mancato”, avrebbe commentato il presidente, secondo il suo portavoce.

Infine, sul fronte della diplomazia, è stato comunicato che il terzo round di negoziati tra la Federazione Russa e l’Ucraina potrebbe tenersi domani o dopodomani. Lo ha dichiarato Mikhail Podolyak, consigliere del presidente ucraino, citato dalle agenzie russe Tass e Ria Novosti.