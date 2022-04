Le parole di Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli USA

Qualsiasi tentativo da parte della Russia di impedire il trasferimento di armi all’Ucraina può provocare un’escalation. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti d’America Jake Sullivan, come riportato dalla CNN.

“Gli Stati Uniti non stanno operando in Ucraina ma se i russi colpissero una qualsiasi parte del territorio della NATO in cui è assemblato l’equipaggiamento militare, ciò potrebbe fare scattare l’invocazione dell’articolo 5 e cambierebbe completamente il gioco”, ha spiegato Sullivan.

Il Consigliere per la sicurezza nazionale americana, inoltre, ha dichiarato oche l’amministrazione Biden è impegnata a garantire che la Russia non eluda le sanzioni globali. Sullivan, parlando all’Economic Club di Washington, ha spiegato che l’amministrazione si sta concentrando sull’applicazione delle sanzioni già imposte contro la Russia, i suoi funzionari e le élite ma ha anticipato che nei prossimi giorni ci si concentrerà sui tentativi di evasione.

Sullivan, a tal proposito, ha dichiarato che gli USA sono preoccupati che la Cina possa usare le sue relazioni economiche con la Russia per smussare le sanzioni. Il consigliere per la sicurezza haanche annunciato che nelle prossime settimane l’amministrazione Biden potrebbe preparare ordini esecutivi contro coloro che aiutano la Russia a smorzare l’impatto delle sanzioni.

Infine, Joe Biden ha risposto “sì” ai giornalisti che gli hanno chiesto “se fosse pronto ad andare in Ucraina”. Il presidente statunitense poco prima aveva detto che l’amministrazione sta valutando se inviare un alto funzionario a Kiev e i giornalisti gli hanno chiesto: “Chi manderete?”. Il presidente ha risposto: “Siete pronti voi ad andare?”. Uno di loro ha ribattuto: ‘E lei?”. “Sì”, ha risposto Biden.