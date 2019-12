Un uomo ha violato il sistema di videosorveglianza di una casa privata a Desoto, negli Stati Uniti, e si è messo a parlare con la figlia di otto anni dei proprietari, alla quale si è presentato come Babbo Natale, incoraggiandola a distruggere la sua cameretta.

La videocamera era stata installata nella stanza della bambina in modo sorvegliarla durante la notte. L’intrusione è avvenuta solo quattro giorni dopo l’installazione, mentre la madre era fuori e in casa erano il marito con i bambini.

La figlia ha sentito dei rumori provenienti dalla sua camera ed è entrata per capire di cosa si trattasse. La bambina ha prima sentito una musichetta uscire dall’altoparlante della telecamera, poi la voce di un uomo che si è presentato come Babbo Natale e le ha suggerito di distruggere la sua cameretta.

La ditta produttrice del sistema di vigilanza ha spiegato alla CNN che l’hacker non ha ottenuto l’accesso attraverso una violazione dei dati o un errore del sistema. Invece, la persona probabilmente ha approfittato della debole sicurezza dell’account privato.

Fatto sta che alla famiglia è rimasta una grande paura e un senso di violazione della propria sicurezza e della propria privacy. E alla bambina un cattivo ricordo di Babbo Natale.

CHILLING: Here’s video of a hacker terrorizing a young girl in DeSoto County, telling her he’s Santa Claus…

We’re speaking with security experts on the number one ways to protect your loved ones from cyber intruders. @LocalMemphis pic.twitter.com/qwJSx2Wc3l

— Rebecca Butcher ❄️ (@Local24Rebecca) December 12, 2019