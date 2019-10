A Catania

La Polizia ha arrestato, a Catania, M. G. di 27 anni ed M. K e V. D. F. di 22 anni per furto aggravato in concorso.

Un poliziotto libero dal servizio ha assistito alla richiesta di aiuto di una donna a cui avevano appena rubato una Fiat 500 parcheggiata in via Selvosa.

L’operatore visionava le immagini del sistema di videosorveglianza presente in zona e notava che rubare l’autovettura erano stati tre individui, di cui uno veniva subito dallo stesso riconosciuto in quanto pregiudicato per reati contro il patrimonio. Il poliziotto insieme ad alcuni colleghi si è recato presso l’abitazione del sospettato e vicino hanno individuato gli autori del furto.

I tre soggetti hanno ammesso le proprie responsabilità dicendo dove avevano nascosto l’auto che è stata quindi restituita alla legittima proprietaria.