A Palermo

La Polizia di Stato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Palermo, ha arrestato Giacinto Grimaldi, 42 anni, residente allo Zen, accusato di una rapina a mano armata, veloce e violenta, consumata ai danni di una gelateria di via Messina Marine. Grimaldi arrivò nei pressi della gelateria a bordo della Smart che posteggió appena fuori.

Entrato nel negozio spinse per terra l’anziana titolare e si è diretto alla cassa portando via l’incasso. Poi scappó via. Gli agenti della Squadra Mobile sono arrivati a Grimaldi grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Si vede l’uomo indossare lo scaldacollo e prendere la pistola da un borsello. Le immagini hanno ripreso anche il numero di targa dell’auto. Elementi utili per risalire al giovane arrestato.