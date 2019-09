Sono almeno due le persone rimaste ferite in un drammatico incidente avvenuto nella notte in via Messina Marine a Palermo. Lo scontro si è verificato all’angolo con via Bandita.

Ancora in fase di accertamento al dinamica e le cause dello scontro avvenuto fra due mezzi provenienti, rispettivamente, proprio da via Messina Marine e dalla via Bandita ma anche le direzioni di marcia non sono ancora certe

Il conducente di una delle due vetture, forse nel tentativo di evitare la collisione, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato finendo la propria corsa sottosopra. il conducente è stato soccorso e trasportato al vicino ospedale Buccheri La Ferla.

Una seconda ambulanza ha trasportato nel medesimo ospedale anche l’occupante de secondo mezzo coinvolto