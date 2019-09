Un giovane palermitano ha perso la vita ieri sera in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada statale in località Piano dell’occhio. Alessio Terrasi, questo il suo nome, 25 anni lavorava a Palermo in una macelleria.

Drammatica la ricostruzione dello scontro avvenuto poco dopo le 21 di ieri sera. Il giovane sembra abbia perso il controllo della sua Honda Sh cadendo rovinosamente.

L’incidente è avvenuto poco distante dalla nota trattoria ‘Zu Caliddu’ meta di tanti palermitani e non soprattutto nei giorni stivi, alla ricerca di buon cibo a prezzi contenuti e di frescura.

Probabilmente anche lui stava recandosi lì e poco distante la sua vita si è interrotta drammaticamente