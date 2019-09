La notizia dell’ennesima tragedia della strada che ha visto vittima il giovane Alessio Terrasi morto sulla strada di Piano dell’Occhio è giunta come un fulmine a ciel sereno nella notte fra amici e parenti dello sfortunato ragazzo.

Sulla pagina facebook del giovane già nel corso della notte sono comparsi i messaggi di cordoglio degli amici.

“Alè riposa in pace. Non doveva andare così. No non doveva. Eri un ragazzo eccezionale è come scherzav con mio figlio era una gioia immensa x me. Ti terrò sempre nel mio cuore. Fai ridere anche gli angeli la su 😭😭😭😭 ti vogliamo bene”.

“Rip in pace mi mancheranno i nostri scherzi e non doveva essere questo l ultimo saluto che mi hai detto 2 gg fa 😭😭”

“Vita mia riposa in pace😭😭🙏” è l’ultimo commento sulla foto profilo dello sfortunato giovane

Un dolore terribile simile a quello di tante altre famiglie sconvolte dalle tragedie della strada di queste settimane avvenute da Palermo a Messina senza risparmiare alcuna provincia