I fatti risalgono al 2011

Il gup di Palermo Michele Guarnotta ha condannato a 10 anni di carcere, in abbreviato, Fabio Fernandez, accusato dell’omicidio del boss Giuseppe Calascibetta. L’accusa in giudizio era rappresentata dal pm Dario Scaletta. Il capomafia fu ucciso il 19 settembre del 2011 nel quartiere Oreto.

Ex capo mandamento della cosca di Santa Maria Di Gesù, la vittima era stata condannata a dieci anni per la strage di via D’Amelio. Dopo la scarcerazione aveva tentato di tornare ai vertici della cosca: circostanza che ne avrebbe determinato la morte. Fernandez nel 2017 iniziò a collaborare con gli inquirenti autoaccusandosi del delitto, svelando i particolari di un agguato che era rimasto irrisolto e indicando la zona in cui ricercare l’arma usata dal commando. Per l’omicidio sono state indagate altre tre persone per cui, poi, la Procura però ha chiesto l’archiviazione.